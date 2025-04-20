Экипаж «Союза МС-26» вернулся на Землю и покинул корабль

Международный экипаж корабля «Союз МС-26» вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС), сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
Спускаемый аппарат приземлился в 04:20 мск в степи на территории Казахстана. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и американский астронавт Дональд Петтит, которые были на борту корабля, уже покинули его.
Все трое участвовали в 72-й длительной экспедиции на МКС.
Напомним, в середине марта космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 успешно приводнился у побережья американского штата Флорида. Он доставил на Землю с МКС американских астронавтов Ника Хейга, Суниту Уильямс, Бутча Уилмора и российского космонавта Александра Горбунова.
Также сообщалось, что в начале апреля у побережья американского штата Калифорния успешно приводнился космический корабль Crew Dragon. На его борту были четыре астронавта. Корабль совершил пилотируемый орбитальный полёт над Северным и Южным полюсами Земли.