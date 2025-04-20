В Омске на Маяковского хотят построить развязку

В Омске собираются построить новую транспортную развязку с парковками рядом с парком имени 30-летия ВЛКСМ. Объект планируют разместить на пересечении улиц Маяковского и 8-й Линии. Стоимость проекта оценивается в 316,3 миллиона рублей, а начать строительство планируют в 2028—2029 годах. Об этом говорится в постановлении правительства Омской области.
Протяжённость новой развязки составит около 500 метров — вероятно, речь идёт о сумме длин всех проезжих частей. Однако, каким будет окончательный проект и как именно он изменит дорожную ситуацию, пока неизвестно.
Интересно, что по 8-й Линии проходит высоковольтная линия электропередач. Поэтому развязка должна будет учитывать существующую ЛЭП.