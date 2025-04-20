Путин выделил по миллиону рублей селам и школам Южной Осетии

«Это средства как раз, в том числе на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев. Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине», — цитирует ТАСС слова Кириенко во время его рабочего визита в Цхинвал.