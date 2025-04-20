Путин выделил по миллиону рублей селам и школам Южной Осетии

Президент России Владимир Путин выделил по одному миллиону рублей каждому селу Республики Южная Осетия. Также по миллиону получит каждая школа этого региона, информировал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«Это средства как раз, в том числе на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев. Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине», — цитирует ТАСС слова Кириенко во время его рабочего визита в Цхинвал.
Ранее сообщалось, что президент провел расширенное заседание Президиума Госсовета. Говорили про нацпроект «Инфраструктура для жизни». Чему по указанию президента будет уделено особое внимание, читайте здесь на KP.RU.
Также президент РФ рассказал, когда в стране будет достигнута норма жилья в 33 км метра на человека.