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Исламовед Ахунов ответил, разрешено ли мусульманам есть освященные куличи

По словам эксперта, если кулич изготовлен по традиционному рецепту, то он «пригоден для употребления в пищу мусульманам».

Источник: Аргументы и факты

Мусульмане могут употреблять в пищу пасхальные куличи, если они приготовлены из разрешенных ингредиентов и соответствуют принципу халяль. Об этом aif.ru рассказал исламовед, востоковед, ведущий научный сотрудник Академии наук Татарстана Азат Ахунов.

«В целом, ислам не запрещает употреблять в пищу продукты, которые соответствуют принципу халяль/разрешенного, какого бы происхождения они не были», — пояснил он.

По словам эксперта, если кулич изготовлен по традиционному рецепту, то он «пригоден для употребления в пищу мусульманам». При этом освящение кулича или наличие религиозной символики, в данном случае христианской, не имеет значения, поскольку «это не нарушает состав самого кулича».

"И если христианин угощает мусульманина куличом, можно опробовать угощение.

Наряду с этим существует хадис-высказывание пророка Мухаммада о том, что мусульманам нельзя уподобляться христианам и иудеям в одежде, еде и так далее. Но речь идет о постоянном действии, а в данном случае мы говорим о разовом случае", — добавил Азат Ахунов.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин заявил, что мусульманам и иудеям не возбраняется попробовать пасхальные куличи, если у них есть такое желание.