Исламовед Ахунов ответил, разрешено ли мусульманам есть освященные куличи

Наряду с этим существует хадис-высказывание пророка Мухаммада о том, что мусульманам нельзя уподобляться христианам и иудеям в одежде, еде и так далее. Но речь идет о постоянном действии, а в данном случае мы говорим о разовом случае", — добавил Азат Ахунов.