Дочь убитого экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве у депутата

«Подсудимая вину в совершении преступления не признала в полном объёме», — говорится в сообщении.
В документах указано, что депутат сообщил Тарховой о своём согласии передать ей деньги. Это должно было предотвратить распространение информации, которая якобы могла бы навредить его карьере. Однако сам парламентарий обратился в региональное управление ФСБ с заявлением, выразив согласие на участие в «оперативном эксперименте».
Также в материалах отмечается, что Тархова передала потерпевшему расписку, в которой подтвердила получение денег и обязалась не распространять о нём порочащие сведения. Кроме того, сообщается, осуждённая и Милеев обсуждали продажу доли в предприятии, принадлежавшей отцу Тарховой.
Дочь бывшего мэра Самары утверждала, что не вымогала деньги, а лишь хотела вернуть сумму, которую депутат был должен её отцу. Она настаивала на том, что в январе 2013 года вместе с отцом передала Милееву два чемодана с деньгами. По словам Тарховой, это было сделано по просьбе давнего друга её отца, который предложил дать в долг 2,5 миллиона долларов под 20% годовых на три года. Милеев, утверждает Тархова, не вернул деньги.
В 2022 году Ленинский районный суд Самары приговорил Тархову к семи годам заключения. А в начале этого года стало известно, что дочь женщины, Екатерина убила своих дедушку и бабушку. После этого она расчленила тела и разбросала останки по мусоркам.
Ранее отец внучки экс-мэра Самары раскрыл, что могло толкнуть её на убийство деда. По словам Сергея Логинова, дедушка и бабушка не любили Екатерину и не стеснялись говорить ей об этом. Кроме того, она постоянно ссорилась с матерью Людмилой, и их конфликты иногда доходили до рукоприкладства. Напомним, что внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение в убийстве двоих человек. По данным следствия, она расправилась с дедушкой Виктором и бабушкой Натальей. Останки ищут на свалке, однако шансы обнаружить их крайне малы. Тем временем Екатерина перестала отрицать убийство родственников.