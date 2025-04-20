Дочь убитого экс-мэра Самары не признала вину в вымогательстве у депутата

Ранее отец внучки экс-мэра Самары раскрыл, что могло толкнуть её на убийство деда. По словам Сергея Логинова, дедушка и бабушка не любили Екатерину и не стеснялись говорить ей об этом. Кроме того, она постоянно ссорилась с матерью Людмилой, и их конфликты иногда доходили до рукоприкладства. Напомним, что внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение в убийстве двоих человек. По данным следствия, она расправилась с дедушкой Виктором и бабушкой Натальей. Останки ищут на свалке, однако шансы обнаружить их крайне малы. Тем временем Екатерина перестала отрицать убийство родственников.