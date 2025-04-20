20 апреля в Алматы остановят движение троллейбусов

В связи с проведением Almaty Half Marathon до 11:00 час 20 апреля в городе будут временные ограничения движения и корректировки маршрутов общественного транспорта. Временно изменяется схема 68 автобусных маршрутов.
Движение троллейбусов № 1, 11, 12, 19, 25, 5, 6, 7, 9 будет приостановлено до 11:30.
Рекомендуем планировать поездки заранее и использовать общественный транспорт в обход перекрытий.
Благодарим за понимание! Поддержим участников марафона и сохраним позитивную атмосферу в городе.
До 11.00 20 апреля вносятся корректировки в схему 68 маршрутов:
№ 2 — В северном направлении — ул. Искендерова — ул. Кажымукана — пр. Достык — пр. Абая — пр. Назарбаева — далее по схеме маршрута;
№ 2 — В южном направлении — пр. Назарбаева — пр. Абая — пр. Достык — ул. Кажымукана — далее по схеме маршрута;
№ 4 — В восточном направлении — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — пр. Райымбека — далее по схеме;
№ 4 — В обратном направлении — ул, Тургут Озала — ул. Толе би — ул. Момышулы- ул. Шаляпина — далее по схеме;
№ 15 — В северном направлении — ул. Исиналиева — ул. Жарокова — ул. Жандосова — пр. Алтынсарина — ул. Шаляпина — далее по схеме;
№ 15 — В обратном направлении — ул. Шаляпина — пр. Алтынсарина — ул. Жандосова — ул. Жарокова — ул. Исиналиева — далее по схеме;
№ 18 — В южном направлении — ул. Байтурсынова — ул. Толе би — ул. Муканова — ул. Сатпаева — далее по схеме;
№ 18 — В обратном направлении — ул. Торайгырова — ул. Навои — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Курмангазы — ул. Байтурсынова — далее по схеме;
№ 19 — В южном направлении — ул. Толе би — ул. Момышулы — ул. Шаляпина — кл. Жарокова — далее по схеме;
№ 19 — В обратном направлении — ул. Жарокова — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — ул. Толе би — далее по схеме;
№ 22 — В восточном направлении — ул. Жандосова — ул. Муканова — далее по схеме;
№ 22 — В обратном направлении — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Ауэзова далее по схеме;
№ 25 — В восточном направлении — ул. Жубанова — ул. Утеген батыра — ул. Толе би — ул. Байтурсынова — далее по схеме;
№ 25 — В обратном направлении — ул. Байтурсынова — ул. Толеби — ул. Утеген батыра — ул. Жубанова — далее по схеме;
№ 30 В северном направлении — ул. Жарокова — ул. Жандосова — ул. Сатпаева — ул. Муканова — ул. Курмангазы- пр. Сейфулина — далее по схеме;
№ 30 — В обратном направлении — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Сатпаева — ул. Жандосова — ул. Жарокова — ул. Темирязева — далее по схеме;
№ 31 — В южном направлении — пр. Серкебаева — ул. Утепова — ул. Жарокова — далее по схеме;
№ 31 — В обратном направлении — ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Серкиваева — ул. Жандосова — пр. Алтынсарина — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — далее по схеме;
№ 32 — В южном направлени — ул. Толеби — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Ауэзова — ул. Темирязева — далее по схеме;
№ 32 — В обратном направлении — ул. Жарокова — ул. Жандосова ул. Муканова — ул. Курмангазы ул. Желтоксан — далее по схеме;
№ 34 — В южном направлении — пр. Абая — ул. Саина — до КП;
№ 34 — В обратном направлении — пр. Альфараби — ул. Жарокова —.
Ул. Жандосова — пр. Алтынсарина -ул. Шаляпина — ул. Момышулы — ул. Толе би — пр. Сейфуллина — далее по схеме;
№ 37 — В западном направлении — пр. Алтынсарина — ул. Жубанова — ул. Момышулы — далее по схеме;
№ 37 — В обратном направлении — ул. Шаляпина — ул. Саина — ул. Жандосова — ул. Яссауи — ул. Толе-би — далее по схеме;
№ 38А — Без изменений;
№ 38 — Приостановить до окончания марафона;
№ 44 — В восточном направлении — ул. Шаляпина — пр. Алтынсарина — ул. Жандосова — ул. Ауэзова — ул. Сатпаева — ул. Манаса — до КП (ул. Жандосова).
№ 44 — В обратном направлении — Начало с КП (ул. Жандосова) — ул. Жандосова — пр. Алтынсарина — ул. Шаляпина — далее по схеме;
№ 45 -В южном направлении — ул. Жубанова — ул. Момышулы — ул — Шаляпина — пр. Алтынсарина — ул. Жандосова — ул. Манаса — до КП (Детская городская клиническая больница№ 1);
№ 45 — В обратном направлении — начало с КП (Детская городская клиническая больница№ 1) — ул. Манаса — ул. Темирязева — ул. Жандосова — пр. Алтынсарина — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — ул. Жубанова — ул. Утеген Батыра -далее по схеме;
№ 48 — В южном направлении — пр. Достык — ул. Кажымукана — далее по схеме;
№ 48 — В обратном направлении — ул. Кажымукана — пр. Достык — далее по схеме;
№ 55 — В восточном направлении — пр. Абая — ул. Саина — до КП (ул. Саина /пр. Абая);
№ 55 — В обратном направлении — Начало с КП (ул. Саина /пр. Абая) — ул. Саина — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — пр. Абая — далее по схеме;
№ 56 — В южном направлении — ул. Ауэзова — ул. Жамбыла — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Ауэзова — далее по схеме;
№ 56 — В обратном направлении — ул. Ауэзова — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Шевченко — ул. Ауэзова — далее по схеме;
№ 57 — В восточном направлении — ул. Момышулы — ул. Шаляпина — ул. Сатпаева — ул. Манаса — ул. Жандосова до КП (ул. Жандосова);
№ 57 — В обратном направлении — Начало с КП (ул. Жандосова) — ул. Жандосова пр. Алтысарина — ул. Шаляпина — ул. Мамышулы — далее по схеме;
№ 59 — В западном направлении — ул. Утеген батыра — ул. Жубанова — ул. Мамышулы — ул. Шаляпина — ул. Берегового — далее по схеме;
№ 59 — В обратном направлении — ул. Берегового — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — ул. Жубанова — ул. Утеген батыра — далее по схеме;
№ 62 — В западном направлении — пр. Достык — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Сатпаева — ул. Манаса — далее по схеме;
№ 62 — В обратном направлении — ул. Жандосова — ул. Сатпаева — ул. Муканова — ул. Толеби — пр. Достык — пр. Альфараби — далее по схеме;
№ 63 — В северном направлении — КП «Мкр. Орбита −1» — ул. Мустафина — ул. Сулейменова — ул. Токтабаева — ул. Берегового — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — ул. Жубанова — пр. Алтынсарина — ул. Кабдолова — ул. Утеген батыра — пр. Райымбек батыра — ул. Наурызбай батыра — ул. Макатаева — ул. Пушкина — ул. Гоголя — пр. Назарбаева — ул. Курмангазы — ул. Кунаева — ул. Шевченко — КП «Шевченко/Кунаева»;
№ 63А — В южном направлении — КП «Шевченко/Кунаева» — пр. Назарбаева — ул. Гоголя — ул. Кунаева — ул. Макатаева — пр. Сейфуллина — пр. Райымбек батыра — ул. Утеген батыра — ул. Кабдолова — ул. Жубанова — ул. Момышулы — ул. Шаляпина — ул. Берегового — ул. Токтабаева — ул. Навои — ул. Торайгырова — КП «Мкр. Орбита — 1»;
№ 65 — В восточном направлении — ул. Толе би — пр. Достык — далее по схеме маршрута;
№ 65 — В обратном направлении — пр. Достык — ул. Толе би — далее по схеме маршрута;
№ 66 — В восточном направлении — ул. Кабдолова — ул. Утеген батыра — ул. Толе би — ул. Кунаева — далее по схеме маршрута;
№ 66 — В обратном направлении — ул. Кунаева — ул. Толе би — ул. Утеген батыра — ул. Кабдолова — далее по схеме маршрута;
№ 67 — В южном направлении — пр. Райымбек батыра — ул. Момышулы — ул. Шаляпина — пр. Алтынсарина — ул. Жандосова — ул. Тимирязева — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби — далее по схеме маршрута;
№ 67 — В обратном направлении — ул. Исиналиева — ул. Жарокова — ул. Жандосова — пр. Алтынсарина — ул. Шаляпина — далее по схеме маршрута;
№ 70 — В южном направлении — пр. Райымбек батыра — ул. Тургут Озала — ул. Толе би — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева разворот — КП «КЦДС Атакент»;
№ 70 — В обратном направлении — КП «КЦДС Атакент» — ул. Розыбакиева — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Толе би — ул. Роызбакиева — далее по схеме маршрута;
№ 72 — В южном направлении — пр. Райымбек батыра — ул. Утеген батыра — ул. Кабдолова- пр. Алтысарина — ул. Жубанова — КП «Мкр. № 2»;
№ 72 — В северном направлении — КП «Мкр. № 2» — ул. Утеген батыра — пр. Райымбек батыра — далее по схеме маршрута;
№ 77 — В южном направлении — ул. Розыбакиева — ул. Толе би — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — пр. Аль-Фараби — ул. Исиналиева — КП «Мкр. Казахфильм».
№ 77 — В обратном направлении — ул. Исиналиева — КП «Мкр. Казахфильм» — ул. Жарокова — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Толе би — ул. Розыбакиева — далее по схеме маршрута.
№ 79 — В южном направлении — пр. Райымбек батыра — пр. Назарбаева — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Берегового — КП «Мкр. № 9»;
№ 79 — В обратном направлении — КП «Мкр № 9» — ул. Шаляпина — пр. Алтынсарина — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Толе би — пр. Назарбаева — далее по схеме маршрута;
№ 80 — В южном направлении — ул. Байзакова — ул. Жамбыла — ул. Шевченко — КП (Шевченко/Байзакова);
№ 80 — В обратном направлении — КП «Шевченко/Байзакова» — ул. Манаса — ул. Жамбыла — ул. Байзакова — далее по схеме маршрута;
№ 81 — В южном направлении — ул. Розыбакиева — ул. Толе би — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Розыбакиева — ул. Тимирязева — пр. Серкебаева — ул. Кожабекова — КП «Кожабекова»;
№ 81 — В обратном направлении — КП «Кожабекова» — ул. Розыбакиева — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Толе би — ул. Розыбакиева — далее по схеме маршрута;
№ 86 — В южном направлении — пр. Назарбаева — ул. Толе би — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Навои — ул. Торайгырова — КП «Мкр. Орбита — 4»;
№ 86 — В обратном направлении — КП «Мкр. Орбита −4» — ул. Мустафина — пр. Аль-Фараби — пр. Достык — ул. Шевченко — пр. Назарбаева — далее по схеме маршрута;
№ 92 — В восточном направлении — КП «Мкр. Мамыр — 1» — ул. Мамышулы — ул. Толе би — ул. Желтоксан — далее по схеме маршрута;
№ 92 — В обратном направлении — пр. Райымбека — ул. Наурызбай батыра — ул. Толе би — ул. Момышулы — ул. Жубанова — ул. Саина — пр. Абая разворот на ул. Ашимова — ул. Яссауи — ул. Шаляпина ул. Момышулы — КП «Мкр. Мамыр — 1»;
№ 95 — В восточном направлении — ул. Момышулы — ул. Толе би — пр. Достык — далее по схеме маршрута;
№ 95 — В обратном направлении — пр. Достык — ул. Толе би — ул. Момышулы — пр. Райымбек батыра — далее по схеме маршрута;
№ 98 — В южном направлении — пр. Абылай хана — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Навои — ул. Торайгырова — КП «Мкр. Орбита — 3»;
№ 98 — В обратном направлении — КП «Мкр. Орбита — 3» — ул. Мустафина — ул. Рыскулбекова — ул. Навои — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Толе би — пр. Абылай хана — далее по схеме маршрута;
№ 101 — В южном направлении — ул. Толе би — ул. Саина — пр. Альфараби — далее по схеме;
№ 101 — В обратном направлении — ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Розабакиева — ул. Сатпаева — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — далее по схеме;
№ 103 — В южном направлении — пр. Алтынсарина — ул. Жубанова — ул. Момышулы — ул. Шаляпина — пр. Алтынсарина — далее по схеме;
№ 103 — В обратном направлении — ул. Жарокова — ул. Сатпаева — ул. Шаляпина ул. Момышулы — ул. Жубанова — пр. Алтынсарина — далее по схеме;
№ 104 — В южном направлении — ул. Саина — ул. Жандосова — далее по схеме;
№ 104 — В обратном направлении — ул. Шаймерденова — ул. Жандосова — ул. Яссауи — пр. Абая — ул. Мамыщулы — ул. Маргулана — ул. Саина — разворот далее по схеме;
№ 109 — В южном направлении — ул. Мамышулы — пр. Улугбека — ул. Саина — пр. Абая — до КП (Абая/Саина);
№ 109 — В обратном направлении — Начало с КП (Абая/Саина) — пр. Абая — ул. Мамышулы — далее по схеме;
№ 112 — В восточном направлении — ул. Муканова — ул. Толе би — ул. Кунаева — далее по схеме;
№ 112 — В обратном направлении — ул. Кунаева — ул. Толе би — ул. Муканова — далее по схеме;
№ 113 — В западном направлении — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Жарокова — далее по схеме;
№ 113 — В обратном направлении — ул. Жарокова — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Жамбыла далее по схеме;
№ 116 — В южном направлении — ул. Толе би — ул. Муканова — ул. Жандосова — далее по схеме;
№ 116 — В обратном направлении — пр. Альфараби — ул. Жарокова — ул. Утепова — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Карасай батыра — ул. Гагарина — далее по схеме;
№ 118 в восточном направлении — пр. Райымбека — ул. Момышулы — ул. Толе би — ул. Розыбакиева — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — далее по схеме;
№ 118 в обратном направлении -ул. Толе би — ул. Саина — далее по схеме;
№ 119 в северном направлении — ул. Аскарова — ул. Садыкова — ул. Мустафина — ул. Рыскулбекова — ул. Сулейменова — ул. Щепкина — ул. Берегового — ул. Шаляпина — ул. Сатпаева — ул. Муканова — ул. Толе би — далее по схеме;
№ 119 в обратном направлении — ул. Толе би — ул. Муканова — ул. Сатпаева — ул. Шаляпина — ул. Берегового — ул. Щепкина — ул. Сулейменова — ул. Мустафина — ул. Садыкова — ул. Аскарова — далее по схеме;
№ 120А в восточном направлении — ул. Тургут Озала — ул. Толе би — ул. Розыбакиева — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Назарбаева — далее по схеме;
№ 121 в северном направлении — ул. Жандосова — ул. Ул. Ауэзова — ул. Сатпаева — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Достык — далее по схеме;
№ 121 в обратном направлении — пр. Достык — ул. Кабанбай батыра — ул. Масанчи — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул Жандосова — далее по схеме;
№ 123 в северном направлении — ул. Ул. Ауэзова — ул. Сатпаева — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Достык — далее по схеме;
№ 123 в обратном направлении — пр. Достык — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул Жандосова — далее по схеме;
№ 124 в южном направлении — пр. Алтынсарина — пр. Улугбека — ул. Саина — разворот перед ул. Жубанова — ул. Жандосова — ул. Жарокова — пр. Аль-Фараби — пр. Сейфуллина — далее по схеме;
№ 124 в обратном направлении — пр. Аль-Фараби — пр. Назарбаева — ул. Кажымукана — пр. Достык — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Момышулы — ул. Жубанова — далее по схеме;
№ 127 в северном направлении без изменений;
№ 127 в южном направлении — пр. Назарбаева — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — ул. Жарокова — далее по схеме;
№ 128 в восточном направлении — ул. Жандосова — пр. Алтынсарина — ул. Сатпаева — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Достык — далее по схеме;
№ 128 в обратном направлении — пр. Достык — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Сатпаева — ул. Шаляпина — пр. Алтынсарина — ул. Жандосова — далее по схеме;
№ 135 в южном направлении — ул. Розыбакиева — ул. Жамбыла — ул. Муканова — ул. Жандосова — далее по схеме;
№ 135 в обратном направлении — пр. Аль-Фараби — ул. Жарокова — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Шевченко — ул. Рзыбакиева — далее по схеме;
№ 137 в южном направлении — ул. Жубанова — ул. Момышулы — ул. Шаляпина — далее по схеме;
№ 137 в обратном направлении — ул. Шаляпина — ул. Момышулы — ул. Жубанова — далее по схеме;
№ 205 в северном направлении — ул. Жандосова — ул. Ауэзова — ул. Сатпаева — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Желтоксан — далее по схеме;
№ 205 в обратном направлении — ул. Наурызбай батыра — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — далее по схеме;
№ 209 — в западном направлении — ул. Шевченко — ул. Муканова — (перенос КП на ОП «Ул. Муканова»);
№ 209 в обратном направлении — Ул. Муканова ул. Толеби- далее по схеме;
№ 210 в западном направлении — ул. Шевченко — ул. Муканова — (перенос КП на ОП «Ул. Муканова»);
№ 210 в обратном направлении — Ул. Муканова ул. Толеби- далее по схеме;
№ 211 северном направлении ограничить движение до ул. Утегенова — далее движение в обратном направлении.
№ 211 в обратном направлении — начало движения с ул. Утегенова — ул. Дулати — далее по схеме;
№ 212 в восточном направлении — ул. Жандосова — ул. Яссауи — ул. Саина — ул. Жандосова — далее по схеме;
№ 212 в обратном направлении без изменений;
№ 224 в западном направлении — ул. Шевченко.
— ул. Муканова — ул. Толе би (перенос КП на ОП «Ул. Досмухамедова»;
№ 224 в обратном направлении — ул. Толе би — далее по схеме;
Троллейбусы № 1, 11, 12, 19, 25, 5, 6, 7, 9 приостановят движение до 11.30.