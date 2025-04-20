Пятерых бойцов СВО из Иркутской области вернули из плена

Вчера, 19 апреля, военнослужащих доставили на территорию Республики Беларусь. Там всем бойцам была оказана необходимая психологическая и медпомощь. Кроме этого, каждый мог связаться с родными по телефону. В ближайшее время военнослужащие будут доставлены в Россию. В медучреждениях Минобороны России бойцам окажут полноценное лечение и реабилитацию.