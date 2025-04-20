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Пятерых бойцов СВО из Иркутской области вернули из плена

Бойцы были освобождены 19 апреля в ходе переговоров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В преддверии Пасхи стало известно о чудесной новости. Вскоре в Россию вернутся 246 военнослужащих, которые находились в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму. Наши бойцы были освобождены 19 апреля в ходе переговоров. Стоит отметить, что среди них оказалось пять жителей Иркутской области и двое бойцов из Бурятии. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Взамен переданы 246 военнопленных. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, рассказывают в министерстве.

Вчера, 19 апреля, военнослужащих доставили на территорию Республики Беларусь. Там всем бойцам была оказана необходимая психологическая и медпомощь. Кроме этого, каждый мог связаться с родными по телефону. В ближайшее время военнослужащие будут доставлены в Россию. В медучреждениях Минобороны России бойцам окажут полноценное лечение и реабилитацию.

Стоит отметить, что в преддверии Пасхи остановлены все боевые действия в зоне спецоперации с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Путин, президент России, призвал и Украину последовать примеру России с пасхальным перемирием.