Эндокринолог Поляков перечислил болезни, при которых опасно есть куличи

Также врач отметил, что от ставшего популярным «дубайского» кулича стоит отказаться людям с предрасположенностью к доброкачественным или злокачественным образованиям, так как Омега-6, содержащаяся в фисташках, при переизбытке может привести к ускорению развития опухолей.