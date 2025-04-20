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Эндокринолог Поляков перечислил болезни, при которых опасно есть куличи

Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Людям, имеющим ряд заболеваний, следует отказаться от употребления кулича на Пасху, чтобы избежать негативных последствий. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Куличи не следует употреблять людям с ожирением, сахарным диабетом, панкреатитом, дисбиозом кишечника, то есть нарушением микрофлоры», — сказал доктор.

Также врач отметил, что от ставшего популярным «дубайского» кулича стоит отказаться людям с предрасположенностью к доброкачественным или злокачественным образованиям, так как Омега-6, содержащаяся в фисташках, при переизбытке может привести к ускорению развития опухолей.

Кроме того, куличи противопоказаны людям с повышенным риском атеросклероза и повышенным уровнем холестерина, резюмировал Поляков.

Ранее экономист Мария Долгова рассказала, что цены на куличи в этом году варьируются от 30 до 3500 рублей.