Эндокринолог Поляков перечислил болезни, при которых опасно есть куличи

Людям, имеющим ряд заболеваний, следует отказаться от употребления кулича на Пасху, чтобы избежать негативных последствий. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Куличи не следует употреблять людям с ожирением, сахарным диабетом, панкреатитом, дисбиозом кишечника, то есть нарушением микрофлоры», — сказал доктор.
Также врач отметил, что от ставшего популярным «дубайского» кулича стоит отказаться людям с предрасположенностью к доброкачественным или злокачественным образованиям, так как Омега-6, содержащаяся в фисташках, при переизбытке может привести к ускорению развития опухолей.
Кроме того, куличи противопоказаны людям с повышенным риском атеросклероза и повышенным уровнем холестерина, резюмировал Поляков.
Ранее экономист Мария Долгова рассказала, что цены на куличи в этом году варьируются от 30 до 3500 рублей.