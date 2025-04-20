На новой рабочей неделе в Красноярске потеплеет до +11 градусов

В понедельник, 21 апреля, днём будет до +8 градусов, ночью температура понизится до −2 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь в дневное время суток и снег в ночные часы. Ветер западный, до 6−12 метров в секунду.