На новой рабочей неделе в Красноярске потеплеет до +11 градусов

Синоптики Гидрометцентра РФ рассказали о погоде на предстоящей рабочей неделе.
В понедельник, 21 апреля, днём будет до +8 градусов, ночью температура понизится до −2 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь в дневное время суток и снег в ночные часы. Ветер западный, до 6−12 метров в секунду.
Во вторник, 22 апреля, красноярцев ожидает до +5 градусов в дневные часы, ночью температура составит до −3 градусов. Прогнозируется пасмурная погода, но без осадков. Ветер западный, до 4−10 метров в секунду.
В среду, 23 апреля, днём потеплеет до +11 градусов, ночью будет до +4 градусов. Ожидается пасмурная погода и небольшой дождь в темное время суток. Ветер южный, до 4−10 метров в секунду.
В четверг, 24 апреля, ожидается до +9 градусов днём и до −2 градусов ночью. Прогнозируется пасмурная погода, дождь в светлое время суток и снег в ночные часы. Ветер северо-западный, до 3−8 метров в секунду.
В пятницу, 25 апреля, днём будет до +7 градусов, ночью температура понизится до −3 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой дождь в дневное время суток. Ветер северо-восточный, до 2−6 метров в секунду.