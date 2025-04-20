Похваставшегося дорогим куличом Киркорова призвали потратить 100 тысяч для бойцов СВО

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — подчеркнул депутат.
Иванов отметил любовь Киркорова к роскоши, но выразил надежду, что этот случай заставит артиста задуматься о приоритетах. По его мнению, звёзды шоу-бизнеса могут позволить себе дорогие покупки, но должны помнить о духовном смысле праздника.
Напомним, ранее Филипп Киркоров продемонстрировал в социальных сетях пасхальный кулич стоимостью 100 тысяч рублей. Изначально цена десерта составляла 15 тысяч, затем 25 тысяч рублей, а непосредственно перед Пасхой достигла 100 тысяч. В составе кулича — дубайский шоколад, а украшение выполнено в виде церковного купола из съедобной бумаги.