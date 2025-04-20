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Похваставшегося дорогим куличом Киркорова призвали потратить 100 тысяч для бойцов СВО

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил певцу Филиппу Киркорову направить средства, потраченные на дорогой кулич, на поддержку российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом пишет NEWS.ru.

Источник: Life.ru

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», — подчеркнул депутат.

Иванов отметил любовь Киркорова к роскоши, но выразил надежду, что этот случай заставит артиста задуматься о приоритетах. По его мнению, звёзды шоу-бизнеса могут позволить себе дорогие покупки, но должны помнить о духовном смысле праздника.

Напомним, ранее Филипп Киркоров продемонстрировал в социальных сетях пасхальный кулич стоимостью 100 тысяч рублей. Изначально цена десерта составляла 15 тысяч, затем 25 тысяч рублей, а непосредственно перед Пасхой достигла 100 тысяч. В составе кулича — дубайский шоколад, а украшение выполнено в виде церковного купола из съедобной бумаги.