SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Ряд известных общественных, политических деятелей и некоторые артисты посетили богослужение в храме Христа Спасителя, которое проводилось по случаю Пасхи.
В числе тех, кто присутствовал в кафедральном соборе, были певец SHAMAN, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Также на службе присутствовали спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Напомним, ранее стало известно, что богослужение в храме Христа Спасителя посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер и глава столицы РФ пообщались друг с другом, ожидая возвращения крестного хода.
Также сообщалось, что Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.