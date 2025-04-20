SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

В числе тех, кто присутствовал в кафедральном соборе, были певец SHAMAN, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Также на службе присутствовали спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.