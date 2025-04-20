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SHAMAN и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

На службе в кафедральном соборе также присутствовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ряд известных общественных, политических деятелей и некоторые артисты посетили богослужение в храме Христа Спасителя, которое проводилось по случаю Пасхи.

В числе тех, кто присутствовал в кафедральном соборе, были певец SHAMAN, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Также на службе присутствовали спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Напомним, ранее стало известно, что богослужение в храме Христа Спасителя посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер и глава столицы РФ пообщались друг с другом, ожидая возвращения крестного хода.

Также сообщалось, что Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.