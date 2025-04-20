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Вирусолог Зуев оценил вероятность попадания вируса чикунгунья в Россию

Лихорадка чикунгунья передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров.

Источник: Аргументы и факты

Вирус чикунгунья может попасть в Россию с туристами или из лабораторий недоброжелателей. Таким мнением поделился с aif.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

«В Россию он может попасть с туристами. Могут стать причиной комары, которые появляются с наступлением тепла. Можно допустить такой вариант, что их могут нарочно заразить Какие-то злобные люди могут устроить нам неприятности с инфекционными заболеваниями. К этому надо готовиться… Существуют вирусологические лаборатории, где могут взять этот вирус и привезти в самолете, в поезде, на пароходе в любую страну и там, допустим, этими зараженными культурами клеток покормить комаров, если речь идет о распространении вируса чикунгунья», — объяснил эксперт.

Эпидемия лихорадки чикунгунья, которая передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров, бушует на острове Реюньон в Индийском океане с августа прошлого года. В начале апреля стало известно о том, что зафиксирован первый случай этого заболевания на Мартинике.