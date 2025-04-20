Психолог объяснил, как мемы с котиками помогают справляться со стрессом

— Секрет смехотерапии можно описывать по-разному. Можно говорить о том, что при стрессе человек зацикливается на негативе. Вот потом и появляется главная сложность — он как бы ходит по кругу своих негативных мыслей. И это проблема, которая может и учебу испортить, и работу, и отношения в семье, а терапия юмором помогает из этого круга выйти, — пояснил Кочетков.