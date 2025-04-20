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Психолог объяснил, как мемы с котиками помогают справляться со стрессом

Психолог Кочетков: Мемы с котами являются мощной терапией для нервной системы.

Источник: Комсомольская правда

Котики не только завоевали популярность в интернете, но и стали настоящим оружием против стресса. Мемы с любимыми пушистыми друзьями способны снизить уровень тревожности и помочь людям справляться с напряжением. Об этом KP.RU рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков.

— Мемы с котиками, смешные видео с животными, разные забавные картинки, — это народные способы справляться со стрессом, с тем состоянием беспокойства или психического напряжения, которое бывает в трудной жизненной ситуации. Почему это работает? Потому что в основе — юмор и творческий подход, — отметил медик.

По словам эксперта, смехотерапия помогает людям выйти из «порочного круга» негативных мыслей, возникающих при стрессе. Кстати, как отмечает специалист, котики и капибары стали символами культурного успокоения и повышения настроения.

— Секрет смехотерапии можно описывать по-разному. Можно говорить о том, что при стрессе человек зацикливается на негативе. Вот потом и появляется главная сложность — он как бы ходит по кругу своих негативных мыслей. И это проблема, которая может и учебу испортить, и работу, и отношения в семье, а терапия юмором помогает из этого круга выйти, — пояснил Кочетков.