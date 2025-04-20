Аномальное тепло сменят снегопады: прогноз на неделю 21−27 апреля

В среднюю полосу и северо-западные регионы России придет похолодание.
Средняя полоса России столкнется с похолоданием, южные регионы накроет жаркая волна, а в Сибири и на Урале ожидаются температурные перепады и сильные ветра, рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. Какой будет погода в стране с 21 по 27 апреля — в материале URA.RU.
Столичный регион и Центральная Россия.
В Москве неделя начнется с теплой погоды: 21 апреля днем 20−22 градуса, возможен кратковременный дождь. Во вторник температура составит 17−22 градуса, с небольшими осадками. В среду циклон с севера принесет похолодание: днем 9−14 градусов, ночью 4−9. В четверг и пятницу ожидается 10−15 градусов днем и 2−7 ночью, местами дожди. К выходным станет холоднее: днем 2−7 градусов, ночью до 0, с ливнем в ночь на 27 апреля.
В Центральном федеральном округе в начале недели обещается до 25 градусов, но к среде температура упадет до 9−14 на севере и 15−20 на юге. Дожди пройдут на севере, в черноземных регионах осадков не ожидается.
Когда похолодание придет на Северо-Запад.
В Санкт-Петербурге похолодание начнется с 21 апреля: днем 8 градусов, ночью 4, с дождем. Во вторник днем 9 градусов, ночью 2, возможны осадки. В среду будет облачно, но без сильных дождей, температура 3−8 градусов. В четверг днем до 10 градусов, ночью 1, с небольшим дождем. В пятницу возможен мокрый снег, днем 4 градуса, ночью 0. Выходные останутся холодными: ночью до ?2, днем до 4 градусов, с осадками.
В Псковской, Новгородской областях и Карелии в начале недели 8−13 градусов днем, ночью 0−5, с дождем и снегом. К середине недели ночные заморозки до ?4, днем 5−10 градусов. В Архангельской области и Коми ночью ?4…?10, днем 0−5, с осадками.
Где в России будет теплее всего.
В южных регионах округа сохранится летнее теплоФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В Приволжском федеральном округе в начале недели сохранится тепло: в Татарстане, Удмуртии и Нижегородской области 15−20 градусов, с дождями. Южнее Самары до 21−26 градусов, без осадков. К среде похолодает: днем 8−13 градусов, ночью 0−5, с дождями на севере. В Южном федеральном округе антициклон обеспечит теплую погоду: в Ростовской и Волгоградской областях 18−23 градуса в начале недели, к среде до 20−25, с кратковременными дождями. На черноморском побережье Кубани 14−19 градусов в начале недели, затем до 18−23, что на 2−3 градуса выше нормы, с небольшими дождями.
Где прогнозируются температурные качели.
На юге Урала (Свердловская, Челябинская области) в понедельник 8−13 градусов с дождем и снегом, во вторник потеплеет до 14−19, а в среду похолодает до 7−12 градусов. На севере Урала (ЯНАО, ХМАО) ночью ?8…?13, днем ?2…?7, с осадками. В Сибири температура нестабильна: на юге Западной Сибири ночью около 0, днем 5−10 градусов, на востоке ?2…?7 ночью и 3−8 днем. К середине недели в Новосибирской области днем 4−9 градусов, с дождями. На Дальнем Востоке в Забайкалье и Бурятии днем 4−14 градусов, ночью до ?9, с резкими перепадами.
Где выпадут сильные осадки с ветром.
В Архангельской и Вологодской областях будет идти снег с дождемФото: Илья Московец © URA.RU.
21 апреля в Сибири ожидаются штормовые ветра: в Новосибирской и Кемеровской областях до 23 м/с с ливнями, в Красноярском крае и Хакасии до 25 м/с с мокрым снегом. В Алтайском крае ветер до 20 м/с, с дождями. На Дальнем Востоке в Хабаровском крае и на Камчатке 21−22 апреля сильные дожди с ветром до 25 м/с. В Приморье ветер до 15 м/с, с осадками. На Сахалине ожидаются дожди с мокрым снегом. В Якутии на юге и западе ветер до 20 м/с, с дождем и снегом.
В каких регионах ожидаются температурные аномалии и морозы.
В Якутии неделя начнется с аномального тепла: температура на 7−11 градусов выше нормы. В Якутске днем 5−8 градусов, ночью ?1…0, с небольшим дождем. На юге региона до 11−16 градусов днем, на севере ?6…+4. В арктических районах ?11…?16, что все равно теплее нормы. К концу недели температура упадет на 4−6 градусов. На северо-западе Якутии и на побережье Северного Ледовитого океана ожидаются снегопады и ветер до 18 м/с.
Текущая ситуация.
20 апреля в Москве ожидается переменная облачность без осадков, днем 24−26 градусов, ночью 9−11, с южным ветром 5−10 м/с. В Московской области днем 21−26 градусов, ночью 6−8. В Дагестане из-за сильных ливней и снегопадов введен режим ЧС в Агульском, Ахтынском, Докузпаринском, Рутульском и Курахском районах. К устранению последствий привлечено более двух тыс. специалистов и 550 единиц техники. В ряде других районов действует режим повышенной готовности.