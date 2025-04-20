Аномальное тепло сменят снегопады: прогноз на неделю 21−27 апреля

21 апреля в Сибири ожидаются штормовые ветра: в Новосибирской и Кемеровской областях до 23 м/с с ливнями, в Красноярском крае и Хакасии до 25 м/с с мокрым снегом. В Алтайском крае ветер до 20 м/с, с дождями. На Дальнем Востоке в Хабаровском крае и на Камчатке 21−22 апреля сильные дожди с ветром до 25 м/с. В Приморье ветер до 15 м/с, с осадками. На Сахалине ожидаются дожди с мокрым снегом. В Якутии на юге и западе ветер до 20 м/с, с дождем и снегом.