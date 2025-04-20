Бывшей жене Бондарчука Андреевой грозит двойной штраф

«Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — уточнили в инстанции в беседе с РИА Новости. Согласно данным судебной картотеки, с начала 2025 года в суд поступали четыре административных протокола по части первой статьи 20.25 КоАП РФ в отношении актрисы, однако все они были возвращены из-за нарушений при их составлении.