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Бывшей жене Бондарчука Андреевой грозит двойной штраф

Актрису Паулину Андреевой-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа, но все протоколы были возвращены обратно должностному лицу. Теперь ей грозит штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, следует из предоставленной московским судом информацию.

В суде пытались привлечь к ответственности бывшую жену Бондарчука.

Актрису Паулину Андреевой-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа, но все протоколы были возвращены обратно должностному лицу. Теперь ей грозит штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, следует из предоставленной московским судом информацию.

«Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — уточнили в инстанции в беседе с РИА Новости. Согласно данным судебной картотеки, с начала 2025 года в суд поступали четыре административных протокола по части первой статьи 20.25 КоАП РФ в отношении актрисы, однако все они были возвращены из-за нарушений при их составлении.

В случае признания вины Андреевой-Бондарчук ей мог бы грозить штраф в двукратном размере от ранее неуплаченной суммы. Ранее, в конце марта, актриса и режиссер Федор Бондарчук официально объявили о разводе после пяти лет брака, опубликовав совместное заявление в социальных сетях.