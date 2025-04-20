Священник Портнов: скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать с мусором

Скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать с мусором, отметил в беседе с aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Мнения на этот счет могут быть разные. Скорлупа от пасхального яйца, конечно, не является святыней, как, например, Святая вода. Придавать ей чрезмерного значения не стоит, но благочестивая традиция говорит нам, чтобы мы не выкидывали вместе с мусором то, что освящено в храме. Все это можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами», — объяснил он.
Также священнослужитель порекомендовал выбирать для украшения пасхальных яиц «что-то нейтральное, чем образ Господа, Божией Матери или святых».
Ранее священник Портнов объяснил, как правильно отвечать на фразу «Христос воскрес».