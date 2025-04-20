Священник Портнов: скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать с мусором

«Мнения на этот счет могут быть разные. Скорлупа от пасхального яйца, конечно, не является святыней, как, например, Святая вода. Придавать ей чрезмерного значения не стоит, но благочестивая традиция говорит нам, чтобы мы не выкидывали вместе с мусором то, что освящено в храме. Все это можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами», — объяснил он.