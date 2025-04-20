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Поздравление Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и председателя Законодательного Собрания края Алексея Додатко с праздником Светлого Христова Воскресения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорогие земляки! Поздравляем православных христиан и всех жителей Красноярского края с праздником Пасхи!

Светлое Христово Воскресение — это напоминание о победе жизни, время духовной радости, внутреннего обновления.

Стремление к чистоте души и делам милосердия преображает человека и общество. Вера поддерживает и объединяет, даёт силы преодолевать трудности на пути к цели.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, любви и взаимопонимания. Пусть пасхальная благодать поможет воплотить все добрые намерения!

Губернатор Красноярского краяМ. М. Котюков.

Председатель Законодательного Собрания краяА. И. Додатко.