Поздравление Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и председателя Законодательного Собрания края Алексея Додатко с праздником Светлого Христова Воскресения

Светлое Христово Воскресение — это напоминание о победе жизни, время духовной радости, внутреннего обновления.
Стремление к чистоте души и делам милосердия преображает человека и общество. Вера поддерживает и объединяет, даёт силы преодолевать трудности на пути к цели.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, любви и взаимопонимания. Пусть пасхальная благодать поможет воплотить все добрые намерения!
Губернатор Красноярского краяМ. М. Котюков.
Председатель Законодательного Собрания краяА. И. Додатко.