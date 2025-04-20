В Госдуме предупредили о новом штрафе для дачников

За несоблюдение закона грозит штраф до 50 тысяч рублей.
С 1 марта 2025 года все собственники земельных участков в России обязаны осваивать свои земли в течение трех лет с момента приобретения. Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Предусмотрен штраф за несоблюдение закона в размере до 50 тысяч рублей.
«С 1 марта 2025 года собственники обязаны осваивать свои земельные участки в течение трех лет с момента приобретения. Земля должна быть приведена в состояние, пригодное для использования по целевому назначению…» — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на слова Чаплина. Участок необходимо очистить от мусора, сорняков и других загрязнений.
Для садоводческих участков критериями неосвоения станут отсутствие посадок в течение трех и более лет, а также захламленность или наличие сорняков выше метра на половине площади участка, если владелец не пытался провести очистку в течение года. Кроме того, для владельцев земли новые требования означают необходимость регулярного ухода за территорией — даже минимальные работы по наведению порядка помогут избежать санкций за неосвоение участка.
Кроме того, с 1 марта вводится обязательство осуществлять регистрацию жилых домов непосредственно после завершения их строительства, в противном случае такие объекты будут считаться незавершенными. Для постановки строения на кадастровый учет необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план здания, а при отсутствии установленных границ участка — также и его межевой план.
После этого подготовленные документы следует направить в Росреестр. Для упрощения процедуры возможно воспользоваться услугами многофункциональных центров (МФЦ), отметил Чаплин. Оплата услуг кадастрового инженера производится отдельно и не входит в госпошлину. За несоблюдение установленных требований по регистрации предусмотрен административный штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Ранее адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин сообщил, что суд вправе принять решение о сносе жилого дома, в случае если он возведен на расстоянии менее установленного норматива от границы участка, пишет 360.ru. Согласно действующим правилам, жилой дом должен находиться на удалении не менее трех метров от забора соседей. Для хозяйственных построек, таких как баня, сарай или гараж, минимально допустимое расстояние составляет один метр. Если речь идет о постройках, предназначенных для содержания мелкого скота или птицы, расстояние до соседнего участка должно быть не менее четырех метров.