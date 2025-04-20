В Госдуме предупредили о новом штрафе для дачников

Ранее адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин сообщил, что суд вправе принять решение о сносе жилого дома, в случае если он возведен на расстоянии менее установленного норматива от границы участка, пишет 360.ru. Согласно действующим правилам, жилой дом должен находиться на удалении не менее трех метров от забора соседей. Для хозяйственных построек, таких как баня, сарай или гараж, минимально допустимое расстояние составляет один метр. Если речь идет о постройках, предназначенных для содержания мелкого скота или птицы, расстояние до соседнего участка должно быть не менее четырех метров.