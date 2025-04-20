Депутат Журавлев рассказал, как отмечает Пасху

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев поделился с aif.ru личными пасхальными традициями. Он отметил, что регулярно посещает храм и участвует в пасхальных богослужениях.
«Непременно пойду в храм, как делаю это уже много лет, и буду участвовать в Крестном ходе и пасхальной службе», — сообщил парламентарий.
По его словам, Пасха для него — не только большой религиозный праздник, но и завершение Великого поста, которого он придерживается.
«Дома обязательно будет накрытый стол. В целом — все то же, что и у большинства православных людей, к коим я себя и причисляю», — добавил Журавлев.
Ранее он также сообщал о том, что что освятил свой рабочий кабинет по православной традиции в преддверии Пасхи.