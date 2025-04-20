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Shaman, Мизулина и Дмитриев посетили пасхальную службу в Храме Христа Спасителя

В московском Храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение.

Источник: Комсомольская правда

Певец Shaman и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетили пасхальное богослужение в столичном Храме Христа Спасителя. Также на службе присутствовали глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, обмудсмен Татьяна Москалькова.

Пасхальное богослужение в православном храме посетил и Апостольский нунций Святейшего Престола в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на богослужение в Храм Христа Спасителя. Также пасхальную службу посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Много фото с церемонии пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя здесь на KP.RU.

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил верующим пасхальное послание. О чем в нем говорится, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем священник рассказал, почему на Пасху яйца — красные, а куличи — сладкие.