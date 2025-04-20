Shaman, Мизулина и Дмитриев посетили пасхальную службу в Храме Христа Спасителя

Певец Shaman и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетили пасхальное богослужение в столичном Храме Христа Спасителя. Также на службе присутствовали глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, обмудсмен Татьяна Москалькова.
Пасхальное богослужение в православном храме посетил и Апостольский нунций Святейшего Престола в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на богослужение в Храм Христа Спасителя. Также пасхальную службу посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
Много фото с церемонии пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя здесь на KP.RU.
Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил верующим пасхальное послание. О чем в нем говорится, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем священник рассказал, почему на Пасху яйца — красные, а куличи — сладкие.