В Хабаровске появился гигантский мурал с героем ВОВ Евгением Дикопольцевым

В Хабаровске завершена работа над самым большим муралом города, сообщает hab.aif.ru.
Гигантская настенная картина «Связь времен» теперь украшает торец дома № 43 на улице Дзержинского.
На мурале изображён солдат Великой Отечественной войны — Евгений Дикопольцев, Герой Советского Союза. Рядом с ним — семья с ребёнком, звезда Героя и два самолёта. Все элементы работы символизируют преемственность поколений и связь времён.
Мурал полностью закончен, все детали прорисованы, фасад загрунтован — чтобы изображение сохранилось как можно дольше.
Теперь прохожие могут воочию увидеть масштабную картину, посвящённую подвигам предков и памяти о военных годах.
«Связь времен» — не просто мурал, а художественный диалог прошлого с будущим, напоминающий о тех, кто защищал страну, и о тех, кто продолжает её историю.