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В Хабаровске появился гигантский мурал с героем ВОВ Евгением Дикопольцевым

На фасаде дома по улице Дзержинского завершили мурал «Связь времен», где изображён герой войны Евгений Дикопольцев.

Источник: Соцсети

В Хабаровске завершена работа над самым большим муралом города, сообщает hab.aif.ru.

Гигантская настенная картина «Связь времен» теперь украшает торец дома № 43 на улице Дзержинского.

На мурале изображён солдат Великой Отечественной войны — Евгений Дикопольцев, Герой Советского Союза. Рядом с ним — семья с ребёнком, звезда Героя и два самолёта. Все элементы работы символизируют преемственность поколений и связь времён.

Мурал полностью закончен, все детали прорисованы, фасад загрунтован — чтобы изображение сохранилось как можно дольше.

Теперь прохожие могут воочию увидеть масштабную картину, посвящённую подвигам предков и памяти о военных годах.

«Связь времен» — не просто мурал, а художественный диалог прошлого с будущим, напоминающий о тех, кто защищал страну, и о тех, кто продолжает её историю.