Спустя 82 года омич узнал тайну гибели дяди-фронтовика

«Эмоции и чувства я не могу передать словами, до слёз. К сожалению, бабушка с дедом, мой отец, дяди и тётя не дожили до этого момента. Для них эта история так и осталась неизвестной. Безмерно благодарен поисковикам. Я уже созвонился с дедушкой, который указал поисковикам место гибели самолёта. Он пригласил меня в гости и даже пообещал передать штурвал от этого самого самолёта, который до сих пор хранит в сарае. В этом году они с сыном хотят поставить памятник на месте гибели. Даст Бог, я обязательно съезжу туда. Есть у меня такое непреодолимое желание», — поделился инициатор поисков Геннадий Блохин.