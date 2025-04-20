Спустя 82 года омич узнал тайну гибели дяди-фронтовика

Житель Омска Геннадий Блохин долгие годы безуспешно разыскивал родного дядю, который не вернулся с фронта. Информации о нём не было никакой. Известен был лишь год его гибели.
В юбилейный год Великой Победы в семье Блохиных случилось настоящее чудо, они наконец узнали о судьбе своего родственника. А помогли в этом бойцы поискового отряда «Донской» из далёкой от Сибири Ростовской области.
Подробности удивительной истории длиною в восемь десятилетий — в материале omsk.aif.ru.
С Иваном родство помнящий
Великая Отечественная война постучалась в каждый дом, принеся с собой беды, лишения, скорбь. Большие семьи редели на глазах: матери провожали сыновей, жёны — мужей. Верили, что их близкие помогут Отчизне одолеть вражескую силу, расправятся с фашизмом и снова будут рядом с ними. Но такое счастье выпало не всем. Кто-то возвращался инвалидом, а кто-то навечно остался на полях сражений.
Участь проводить на войну всех детей, кроме 10-летнего последыша (так раньше называли последнего ребёнка в семье), выпала Василию и Ольге Блохиным из Тюкалинска Омской области. Пятеро их сыновей и единственная дочь отправились на защиту Родины. Каждый из них прошёл свой боевой путь и вернулся домой. Только Ивану — кадровому военному — не суждено было больше увидеть и обнять своих родных. Он погиб в 30-летнем возрасте в звании старшины. На фронт отправился не из отчего дома, а из воинской части. В те годы он служил в Читинской области (станция Бада).
«Сведения о дяде были очень скудными и, как выяснилось позже, недостоверными. Известен был только год гибели. Все родственники считали, что он погиб при возвращении с боевого задания в районе польского города Гданьска, но подтверждающих это документов не было, — рассказывает племянник погибшего бойца Геннадий Блохин. — Когда появился интернет и поисковые системы по розыску погибших и без вести пропавших участников Великой Отечественной войны, я решил всё-таки докопаться до правды: нашёл в Сети оригинальные документы из регистрационных журналов, карточек воинского учёта и по ним установил дату и некоторые обстоятельства гибели дяди Вани, воинскую часть, где он служил».
9-летний свидетель смерти
Геннадия всё же не покидали сомнения по поводу точности места гибели. Он изучал карты боевых действий, сопоставлял их с боевым путём 836-го бомбардировочного авиационного полка, 113-й авиационной дивизии дальнего действия, где служил родственник, и определил предположительное место крушения самолёта.
Добытую информацию разместил на сайтах поисковиков… и неожиданно получил ответ от поискового отряда «Донской» им. А. Калинина, в котором сообщалось, что место падения самолёта, где находились начальник связи авиаэскадрильи Иван Васильевич Блохин и трое его сослуживцев (командир Борис Никифорович Семёнов, штурман Николай Михайлович Федунов и стрелок Василий Михайлович Кулаковский), найдено.
В поисках помог очевидец происшествия — местный 91-летний житель Пётр Стефанович. В сороковые он был 9-летним юнцом, но страшная картина июльского дня 42-го, когда увидел падающий с неба пылающий самолёт, до сих пор стоит перед глазами, а артефакт с места гибели — штурвал самолёта он бережно хранит все эти годы.
«Я видел место крушения. Хвостовая часть самолёта лежала в стороне, одно крыло было целым, другое разлетелось на части. Также обнаружил два целых двигателя с повреждёнными лопастями. А когда заглянул в кабину, остолбенел от страха. В ней сидел обгоревший до костей пилот. Недалеко увидел ещё одного пилота с парашютом», — вспоминает Пётр Стефанович.
Это было возле хутора Воробьёвка (сегодня его уже нет на карте), располагавшегося на левом берегу Дона в районе станицы Мигулинская Верхнедонского района Ростовской области. Рядом с местом падения самолёта находилась стрелковая часть РККА — вспоминает старожил. Оттуда прибыли двое солдат, чтобы захоронить погибших. Так на месте трагедии появилась могила со сбитым из досок крестом, который долго напоминал о страшных событиях, однако потом исчез.
Воскресшая память
Но память о героях войны осталась жива. Благодаря найденным бойцами поискового отряда фрагментам двигателя с номерами и шильды с номером самого самолёта родственники погибших солдат спустя 82 года смогли узнать о их боевой судьбе.
В ту роковую ночь с 17 на 18 июля 1942 года экипаж ДБ-3ф из четырёх бойцов, в числе которых был Иван Блохин, отправился на боевое задание. Группе предстояло уничтожить мотопехоту и танки противника у села Коротяк Острогожского района Воронежской области. Советские пилоты скинули бомбы на территорию противника и сами попали под обстрел зенитной артиллерии и атаку вражеских истребителей. К месту дислокации экипаж не вернулся, самолёт загорелся в небе и упал.
Позже тела двоих членов экипажа нашли на месте трагедии. По информации поисковиков ПО «Тризна», известно, что и спасшиеся из падающего самолёта лётчики вскоре тоже погибли. Один из них был ранен и прятался в овраге, местные жители пытались его спасти, но старания их были безуспешны. Другой попал в немецкий плен и был расстрелян.
«Эмоции и чувства я не могу передать словами, до слёз. К сожалению, бабушка с дедом, мой отец, дяди и тётя не дожили до этого момента. Для них эта история так и осталась неизвестной. Безмерно благодарен поисковикам. Я уже созвонился с дедушкой, который указал поисковикам место гибели самолёта. Он пригласил меня в гости и даже пообещал передать штурвал от этого самого самолёта, который до сих пор хранит в сарае. В этом году они с сыном хотят поставить памятник на месте гибели. Даст Бог, я обязательно съезжу туда. Есть у меня такое непреодолимое желание», — поделился инициатор поисков Геннадий Блохин.
Такие, казалось бы, уникальные случаи не редкость. Заместитель командира поискового отряда «Донской» Максим Дуля вспоминает историю, как на территории вблизи хутора Кузнецовка Семикаракорского района Ростовской области с разницей в год они раскопали фрагменты советского и немецкого самолётов.
С безымянной высоты — в безымянную могилу
Подобно предыдущей истории, установить личность погибшего пилота помог очевидец — Иван Кононов, который наблюдал этот неравный бой (со стороны противника было два истребителя), случившийся в июле 1942-го. По воспоминаниям свидетеля, наш самолёт был подбит, дымился, падал и в самый последний момент из него выпал один из членов экипажа, парашют не раскрылся и лётчик упал в заросли камыша. Местные жители в течение пяти дней пытались его найти, но поиски не увенчались успехом. А потом на хутор пришли немцы. Только в январе 1943 года после освобождения населённого пункта от фашистов кто-то из местных жителей случайно обнаружил останки тела лётчика, его захоронили в безымянной могиле.
«Мы узнали место падения и начали раскопки. Обнаружили два двигателя самолёта с номерами, сделали запросы в Минобороны РФ, на сайт ПО “ТРИЗНА” и установили личности членов экипажа. Выяснилось, что штурман и пилот выбросились с парашютами и добрались до воинской части, а стрелок-радист Евсей Александрович Шкляев погиб. На месте его гибели поставили памятник, — рассказывает Максим Дуля. — А через год в 15 км от этого места нашли фрагменты Мессершмитта.
Bf-109. По номерам установили личность немецкого лётчика, сопоставили архивы и обнаружили: в донесении, где было сказано о крушении самолёта, в котором находился Шкляев, говорилось и о том, что огнём стрелков-радистов двух советских экипажей сбит немецкий самолёт. Вполне возможно, что Шкляев до конца отстреливался из пулемёта в хвостовой части, подбил противника и погиб сам".
Сегодня поисковики устанавливают судьбу самолёта Пе-2 и его экипажа. Его фрагменты ежегодно обнаруживал на своём поле фермер из Ростовской области, проводя полевые работы. Он и обратился к бойцам поискового отряда, понимая, что такие находки обладают исторической ценностью. По найденным обломкам уже установили марку самолёта военного времени. Хочется верить, что найденные артефакты так же, как в аналогичных историях, прольют свет на героические судьбы других погибших советских лётчиков.