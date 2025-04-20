В Москве ожидаются переменная облачность и до 27 градусов тепла

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 10 градусов.
Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 — плюс 27 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.