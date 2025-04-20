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В Москве ожидаются переменная облачность и до 27 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 748 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 73% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 — плюс 27 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.