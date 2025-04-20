Врач назвала причину скрытых головных болей

Специалист рекомендует при наличии тревожных симптомов — частых головных болей, напряжения в челюсти и висках, ночного скрежета зубами, скученности передних зубов или болей в шее — обратиться к стоматологу для проведения панорамного снимка или компьютерной томографии. Решение об удалении зубов мудрости принимается индивидуально: если они не мешают прикусу и не вызывают воспаления, их можно оставить. Однако при дистопии или ретенции «восьмерок» врач может рекомендовать удаление, особенно перед началом ортодонтического лечения. Корнилина подчеркнула важность командного подхода с участием ортодонтов, терапевтов и ЛОР-врачей для устранения первопричины нарушений.