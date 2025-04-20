Врач назвала причину скрытых головных болей

Причина частых головных болей может крыться в зубах мудрости.
Зубы мудрости могут вызывать не только локальные проблемы во рту, но и приводить к головным болям, напряжению в челюсти, щелчкам при открытии рта и даже нарушать осанку. Об этом сообщила главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина. Часто пациенты даже не подозревают, что причина их недомоганий скрыта в неправильном положении или росте третьих моляров.
«Многие пациенты даже не подозревают, что их головные боли, щелчки при открывании рта, ночной скрежет зубами — это последствия скрытой патологии роста зубов мудрости», — отметила Корнилина. Ее слова передает «Газета.Ru».
По словам эксперта, зубы мудрости — это не просто «лишние» зубы, а потенциальный источник серьезных нарушений прикуса и положения челюсти. Неправильное положение «восьмерок» может влиять на осанку, качество сна и работу желудочно-кишечного тракта. Корнилина пояснила, что при патологическом положении зубов мудрости жевательные мышцы работают с перегрузкой, возникает напряжение в области висков и шеи, может развиться дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), сопровождающаяся хрустом, щелчками, болями и ограничением движений челюсти.
Специалист рекомендует при наличии тревожных симптомов — частых головных болей, напряжения в челюсти и висках, ночного скрежета зубами, скученности передних зубов или болей в шее — обратиться к стоматологу для проведения панорамного снимка или компьютерной томографии. Решение об удалении зубов мудрости принимается индивидуально: если они не мешают прикусу и не вызывают воспаления, их можно оставить. Однако при дистопии или ретенции «восьмерок» врач может рекомендовать удаление, особенно перед началом ортодонтического лечения. Корнилина подчеркнула важность командного подхода с участием ортодонтов, терапевтов и ЛОР-врачей для устранения первопричины нарушений.
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