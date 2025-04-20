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В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до +25 градусов

В Башкирии в ближайшие три дня потеплеет до +25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 83% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Башинформ

В ближайшие три дня в Башкирии потеплеет до +25 градусов. По данным синоптиков, в воскресенье, 20 апреля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +20,+25°.

В понедельник, 21 апреля, вновь местами прогнозируется кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Столбики термометров ночью покажут +7,+12°, днем +19,+24°.

Во вторник, 22 апреля, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +20,+25°.