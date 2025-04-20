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Китайская авиакомпания запускает рейс Иркутск-Пекин

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С конца апреля 2025-го жителям Иркутской области станут доступны частые перелеты в Китай. Ведь одна из китайских авиакомпаний запускает регулярные прямые рейсы между столицей Приангарья и Пекином. Известно, что полеты в столицу Китая будут выполняться с 27 апреля трижды в неделю. Продолжительность полета составит около трех часов. Об этом рассказали в тг-канале Агинского Бурятского округа.

— Сейчас это направление обслуживает одна российская авиакомпания, — рассказывают власти округа. — Первый полет запланирован на 27 апреля 2025 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Из Иркутска самолеты будут вылетать в 18:00 и прибывать в Международный аэропорт Пекин-Шоуду. Обратный вылет из Пекина запланирован на 13:00. Стоимость билетов стартует от 8,8 тыс. рублей. Стоит отметить, что в цену включена ручная кладь до пяти кг и багаж до 23 кг.