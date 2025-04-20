Китайская авиакомпания запускает рейс Иркутск-Пекин

С конца апреля 2025-го жителям Иркутской области станут доступны частые перелеты в Китай. Ведь одна из китайских авиакомпаний запускает регулярные прямые рейсы между столицей Приангарья и Пекином. Известно, что полеты в столицу Китая будут выполняться с 27 апреля трижды в неделю. Продолжительность полета составит около трех часов. Об этом рассказали в тг-канале Агинского Бурятского округа.