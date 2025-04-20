Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке ж/д билетов

Кроме того, Адамушкина рассказала о возможностях экономии для семей с детьми и отдельных социальных групп. С марта 2025 года для пассажиров от 10 до 18 лет будет действовать скидка 50% на билеты в поезда дальнего следования, достаточно предъявить документ, подтверждающий возраст. На одного ребенка до пяти лет билет оформляется бесплатно при отсутствии отдельного места. Также существенные скидки предусмотрены для людей с инвалидностью и их сопровождающих, пенсионеров и многодетных семей. Для часто путешествующих пассажиров выгодным может стать участие в бонусных программах или использование скидочных карт и акций. Эксперт рекомендует перед покупкой всегда уточнять актуальные условия на официальных ресурсах РЖД и региональных перевозчиков.