Путин выделил селам и школам Южной Осетии к 80-летию Победы по 1 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить по 1 млн рублей каждому селу и школе в Южной Осетии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.
«Это средства как раз, в том числе, на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев», — сказал он в рамках поездки в Цхинвал.
Кириенко подчеркнул, что это решение имеет особую важность, поскольку народ Южной Осетии в годы Великой Отечественной войны продемонстрировал примеры беззаветного героизма, мужества и преданности Родине.
Замглавы президентской администрации напомнил, что республика является родиной большого числа героев. Он добавил, что в стране гордятся этими людьми.
Напомним, 20 марта стало известно, что российское правительство утвердило порядок предоставления ветеранам и работникам тыла единовременной выплаты к 80-летию Победы. Они были установлены указом президента РФ и предназначены для граждан страны, постоянно проживающих в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.