AFP: В Нигерии после нападения скотоводов погибли 56 человек

Число погибших в результате нападения боевиков в нигерийском штате Бенуэ возросло до 56 человек, и оно может увеличиться в процессе поисковых работ. Об этом информирует агентство AFP.
«По последним подсчетам, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек», — сказано в публикации.
Сообщается, что местные власти возложили ответственность за нападение на вооруженных скотоводов, которые якобы атаковали людей из-за религиозных соображений. В регионе развернуты силы национальной безопасности.
Напомним, в январе в Нигерии в результате взрыва и последующего возгорания бензовоза, попавшего в ДТП, погибло 86 человек, еще 52 человека получили сильные ожоги. Авария с бензовозом, перевозившим 60 тонн горючего, произошла на автостраде рядом с АЗС. Он взорвался, когда другой бензовоз перекачивал топливо из поврежденного грузовика.