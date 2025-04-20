AFP: В Нигерии после нападения скотоводов погибли 56 человек

Напомним, в январе в Нигерии в результате взрыва и последующего возгорания бензовоза, попавшего в ДТП, погибло 86 человек, еще 52 человека получили сильные ожоги. Авария с бензовозом, перевозившим 60 тонн горючего, произошла на автостраде рядом с АЗС. Он взорвался, когда другой бензовоз перекачивал топливо из поврежденного грузовика.