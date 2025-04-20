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Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Пасхой

Глава региона пожелал семьям благополучия.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Пасхой. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального правительства 20 апреля.

— В главный христианский праздник всех нас объединяют давние традиции, которым мы следуем из поколения в поколение. Истинная вера и милосердие лежат в основе бескорыстной помощи ближнему, вдохновляют на добрые свершения. Это особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами, — подчеркнул Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Губернатор пожелал всем жителям Новосибирской области — крепкого здоровья и благополучия.

Новосибирцы отмечают праздник Пасхи в воскресенье, 20 апреля. В храмах пройдут церковные службы и молебны, в кафедральном соборе и Новосибирской филармонии состоятся концерты духовной музыки. Полная программа мероприятий — в материале КП-Новосибирск.