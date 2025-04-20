Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Пасхой

— В главный христианский праздник всех нас объединяют давние традиции, которым мы следуем из поколения в поколение. Истинная вера и милосердие лежат в основе бескорыстной помощи ближнему, вдохновляют на добрые свершения. Это особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с новыми вызовами, — подчеркнул Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.