В Москаленках простились с жителем Омской области, погибшем на СВО

В Москаленском районе простились со здешним уроженцем, рядовым Российской Армии Владимиром Липиным. Он героически погиб на СВО 6 апреля нынешнего года. Об утрате сообщили в местном отделении партии «Единая Россия».
Владимир Липин родился 21 октября 1994 года в поселке Веселый Москаленского района Омской области. Жил здесь вместе с матерью, своей семьей обзавестись не успел. В последнее время работал на вахте, а в феврале нынешнего года заключил контракт и добровольцем ушел на СВО.
Глава Москаленского района Александр Ряполов, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» и Сибирское казачье войско выразили глубокие соболезнования семье военнослужащего.