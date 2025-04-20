В Москаленках простились с жителем Омской области, погибшем на СВО

Владимир Липин родился 21 октября 1994 года в поселке Веселый Москаленского района Омской области. Жил здесь вместе с матерью, своей семьей обзавестись не успел. В последнее время работал на вахте, а в феврале нынешнего года заключил контракт и добровольцем ушел на СВО.