ФНС выступила за создание реестра самозапрета на азартные игры

Напомним, самозапрет на выдачу кредитов в банках и займов в МФО можно установить с 1 марта 2025 года. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг. О том, как это работает и можно ли обхитрить систему, читайте здесь на KP.RU.