ФНС выступила за создание реестра самозапрета на азартные игры

В России может появиться еще одна возможность самозапрета. Речь идет о самозапрете на участие в азартных играх. Такую инициативу поддержала Федеральная налоговая служба (ФНС).
«ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх “Стопазарт”», — цитирует РИА Новости ответ ФНС на обращение автора инициативы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
Предполагается, что россияне смогут вносить себя в реестр самозапрета на срок от трех месяцев, причем запрет может быть пожизненным.
Напомним, самозапрет на выдачу кредитов в банках и займов в МФО можно установить с 1 марта 2025 года. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг. О том, как это работает и можно ли обхитрить систему, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем мошенники обманывают россиян с самозапретом на кредиты. В чем состоит новая хитрая схема, узнайте здесь на KP.RU.