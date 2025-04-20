Священник Портнов: на Пасху не рекомендуется ходить на кладбище

На Пасху и в течение Светлой седмицы, то есть, неделю после праздника, кладбище не посещают, рассказал aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Причина, по которой в советский период люди стали ходить на кладбище на Пасху, была очень простой. Храмы были закрыты, и единственным местом, где православные могли безбоязненно встретиться и как раз-таки поздравить друг друга с Пасхой, а порой вообще чуть ли не службу провести, было кладбище. Эта вынужденная необходимость стала неправильной традицией», — объяснил священнослужитель.
Он отметил, что через получается 9 дней после Пасхи отмечается Радоница, когда нужно посещать могилы умерших близких и родственников.
«У нас существует такой праздник, который называется Радоница, то есть усопшие радуются, что наконец-то к ним можно прийти. Этот праздник отмечается через 9 дней после Пасхи. А на саму Пасху и Светлую Седмицу не стоит посещать кладбище», — добавил священник Максим Портнов.
Священнослужитель также рассказал, как нужно отвечать на фразу «Христос воскрес».