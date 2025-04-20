Священник Портнов: на Пасху не рекомендуется ходить на кладбище

«Причина, по которой в советский период люди стали ходить на кладбище на Пасху, была очень простой. Храмы были закрыты, и единственным местом, где православные могли безбоязненно встретиться и как раз-таки поздравить друг друга с Пасхой, а порой вообще чуть ли не службу провести, было кладбище. Эта вынужденная необходимость стала неправильной традицией», — объяснил священнослужитель.