Священник предупредил, что скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать с мусором: что с ней делать

«Все это (все, что освящено в храме, в том числе — скорлупу, — прим. URA.RU) можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами», — пояснил Максим Портнов в беседе с aif.ru. Он добавил, что скорлупа от пасхального яйца не является святыней в полном смысле этого слова, как, например, Святая вода, и придавать ей чрезмерного значения не стоит. Вместе с тем традиция рекомендует не выбрасывать освященные предметы вместе с мусором. Священник также подчеркнул, что мнения по этому вопросу могут различаться.