Священник предупредил, что скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать с мусором: что с ней делать

Сожженную скорлупу от яиц следует закопать там, где не ходят люди и собаки.
Скорлупу от освященных пасхальных яиц нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, об этом сообщил настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка священник Максим Портнов. По его словам, существует благочестивая традиция, согласно которой все, что освящено в храме, следует утилизировать особым образом.
«Все это (все, что освящено в храме, в том числе — скорлупу, — прим. URA.RU) можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами», — пояснил Максим Портнов в беседе с aif.ru. Он добавил, что скорлупа от пасхального яйца не является святыней в полном смысле этого слова, как, например, Святая вода, и придавать ей чрезмерного значения не стоит. Вместе с тем традиция рекомендует не выбрасывать освященные предметы вместе с мусором. Священник также подчеркнул, что мнения по этому вопросу могут различаться.
Дополнительно Портнов посоветовал выбирать для украшения пасхальных яиц нейтральные изображения, не использовать образ Господа, Божией Матери или святых. Ранее он также объяснял, как правильно отвечать на пасхальное приветствие «Христос воскрес».