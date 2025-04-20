Четверо детей погибли и один пропал на пожаре в Астрахани

Четверо детей погибли во время пожара в Астрахани в ночь на воскресенье 20 апреля. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.
Сообщается, что загорелся частный дом в Кировском районе города, при этом матери детей не было дома.
«После ликвидации пожара обнаружены тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Также без вести пропал еще один ребенок», — сказано в релизе.
Погибли девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы), уточнили в МЧС Челябинской области.
СК проверяет обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тем временем в Ревде после страшного пожара с двумя погибшими возбудили уголовное дело.
Также сообщалось, что в Брянске на пожаре в квартире погиб 14-летний мальчик, его родители вместе с другим ребенком успели покинуть горящее жилище.
Ранее троих курян представили к награде за спасение на пожаре. Они вынесли из задымленной квартиры соседей, которые были уже без сознания.