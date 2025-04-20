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Четверо детей погибли и один пропал на пожаре в Астрахани

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели детей во время пожара в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

Четверо детей погибли во время пожара в Астрахани в ночь на воскресенье 20 апреля. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

Сообщается, что загорелся частный дом в Кировском районе города, при этом матери детей не было дома.

«После ликвидации пожара обнаружены тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Также без вести пропал еще один ребенок», — сказано в релизе.

Погибли девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы), уточнили в МЧС Челябинской области.

СК проверяет обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем в Ревде после страшного пожара с двумя погибшими возбудили уголовное дело.

Также сообщалось, что в Брянске на пожаре в квартире погиб 14-летний мальчик, его родители вместе с другим ребенком успели покинуть горящее жилище.

Ранее троих курян представили к награде за спасение на пожаре. Они вынесли из задымленной квартиры соседей, которые были уже без сознания.