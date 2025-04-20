Дачникам рассказали, как пожарить шашлык и не нарваться на штраф

В ведомстве также подчеркнули, что при введении особого противопожарного режима любые действия с открытым огнем запрещаются. Это означает, что нельзя будет жарить шашлыки даже на мангале, а также разводить костры или сжигать мусор на приусадебных участках. За несоблюдение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей при нарушениях, совершенных в лесных массивах, и до 15 тысяч рублей — в остальных случаях.