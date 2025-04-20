Патриарх Кирилл рассказал о смысле существования церкви

Патриарх отметил, что забота о ближних является важнейшим способом приблизиться к этому духовному пути. Он напомнил известную нравственную истину: «Не делай другому того, чего не желаешь себе», подчеркнув, что, если бы люди повсеместно следовали этому правилу, изменилась бы не только личная и семейная жизнь, но и общественные и международные отношения.