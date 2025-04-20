Патриарх Кирилл рассказал о смысле существования церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей пасхальной проповеди заявил, что церковь призвана напоминать людям об альтернативном пути цивилизационного развития — не материальном, а духовном.
По его словам, истинное сокровище заключается не во внешнем могуществе или богатстве, а в состоянии человеческой души, которое невозможно купить и которое обретает полноту в Царствии Небесном. Он пожелал, чтобы каждый стремился к духовному совершенству и проявлял милосердие в земной жизни.
Патриарх отметил, что забота о ближних является важнейшим способом приблизиться к этому духовному пути. Он напомнил известную нравственную истину: «Не делай другому того, чего не желаешь себе», подчеркнув, что, если бы люди повсеместно следовали этому правилу, изменилась бы не только личная и семейная жизнь, но и общественные и международные отношения.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл, поздравляя верующих, назвал Пасху днём великой духовной победы — торжеством Христа над злом и неправдой. Он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом воскресения и стремлением к добру.