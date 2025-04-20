Скончался легендарный директор группы «На-На» Виталий Фроликов: фанаты и близкие скорбят по артисту

Виталий Фроликов родился 2 мая 1948 года. Информация о его детстве, образовании и ранних годах жизни в открытых источниках отсутствует, что подчеркивает его склонность держать личную жизнь в тени. Его профессиональная деятельность началась в сфере музыкального менеджмента, где он быстро зарекомендовал себя как талантливый организатор. Фроликов стал известен благодаря работе с известными артистами, включая певца Бориса Моисеева, чьи слухи о смерти он опровергал в 2019 году, подтверждая, что артист находится в США и чувствует себя хорошо.