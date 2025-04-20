Скончался легендарный директор группы «На-На» Виталий Фроликов: фанаты и близкие скорбят по артисту

Фроликов умер на 77-м году жизни.
Директор группы «На-На» Виталий Фроликов скончался в апреле 2025 года, оставив значительный след в российской музыкальной индустрии. Его профессионализм и душевные качества сделали его ключевой фигурой в успехе коллектива, о чем с теплом вспоминают коллеги и поклонники. Что известно о его жизни, карьере и работе с «На-На» — в материале URA.RU.
Ранние годы и начало карьеры.
Виталий Фроликов родился 2 мая 1948 года. Информация о его детстве, образовании и ранних годах жизни в открытых источниках отсутствует, что подчеркивает его склонность держать личную жизнь в тени. Его профессиональная деятельность началась в сфере музыкального менеджмента, где он быстро зарекомендовал себя как талантливый организатор. Фроликов стал известен благодаря работе с известными артистами, включая певца Бориса Моисеева, чьи слухи о смерти он опровергал в 2019 году, подтверждая, что артист находится в США и чувствует себя хорошо.
Работа с группой «На-На».
Основной вклад Фроликова связан с группой «На-На», где он многие годы занимал пост директора. Поп-коллектив, созданный в 1989 году Бари Алибасовым, стал феноменом 1990-х благодаря хитам вроде «Фаина» и «Пустынный пляж». Фроликов отвечал за организацию гастролей, взаимодействие с организаторами мероприятий и поддержание имиджа группы.
Коллеги называли Фроликова «душой и сердцем» группы, отмечая его близость к участникам и способность сплачивать команду. В 2022 году он опроверг слухи о воссоединении «золотого состава» группы, инициированные экс-солистом Владимиром Левкиным, заявив: «Левкин — это никто. Он работал в “На-На “более 20 лет назад. Если кто-то и запланировал мифическое возрождение, мне об этом ничего неизвестно”.
Предпринимательская деятельность.
Помимо менеджмента, Фроликов активно занимался предпринимательством. По данным Rusprofile.ru, он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Фроликов руководил двумя организациями и был учредителем одной, все они связаны с творческой деятельностью и исполнительскими искусствами.
Смерть и реакция общественности.
Виталий Фроликов ушел из жизни в апреле 2025 года, о чем 19 апреля сообщили коллеги группы «На-На» в социальных сетях: «Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы “На-На”, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!». Причина смерти не разглашается, а дата и место прощания должны быть объявлены позже. Новость вызвала волну соболезнований от звезд и поклонников, которые отмечали его доброту, честность и жизнерадостность.
Сергей Горох, близкий коллега, написал: «Сегодня нас покинул Виталий Иванович Фроликов… Пример человека с большой душой и профессионала своего дела. Я потерял большого друга…». Пользователи соцсетей также выразили скорбь: «Светлая память. Мои искренние соболезнования родным и близким, а также ребятам из группы “На-На “”. Смерть Фроликова стала тяжелой утратой для музыкального сообщества, учитывая его вклад в развитие “На-На “и российской эстрады.