Дома ждали маленькие сын и дочь: 28-летний боец из Иркутской области погиб в зоне СВО

— С глубоким прискорбием сообщаю о гибели нашего земляка в зоне специальной военной операции. Григорий Башлянов родился в поселке Усть-Ордынский. Окончив девять классов, он поступил в Аграрный техникум. Но, проучившись несколько месяцев, Григорий понимает, что выбранная им профессия не по душе, и принимает решение — идти служить в армию, — рассказывает мэр.