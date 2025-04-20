Дома ждали маленькие сын и дочь: 28-летний боец из Иркутской области погиб в зоне СВО

28-летний боец СВО из поселка Усть-Ордынский скончался в зоне спецоперации. Григорий Башлянов подписал контракт в августе 2024 года. «За ленточкой» его назначили разведчиком 110-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Однако сибиряка не стало 18 февраля 2025-го. Он погиб в результате обстрела в населенном пункте, защищая своего раненого товарища. Об этом КП-Иркутск рассказал Геннадий Осодоев, мэр Эхирит-Булагатского района.
— С глубоким прискорбием сообщаю о гибели нашего земляка в зоне специальной военной операции. Григорий Башлянов родился в поселке Усть-Ордынский. Окончив девять классов, он поступил в Аграрный техникум. Но, проучившись несколько месяцев, Григорий понимает, что выбранная им профессия не по душе, и принимает решение — идти служить в армию, — рассказывает мэр.
На срочную службу сибиряк отправился 7 декабря 2015 года. Однако через уже через три месяца он решил подписать военный контракт с министерством обороны России. Тогда Григория отправили проходить службу на остров Итуруп, что в Сахалинской области.
Через четыре года срок контракта истек, и в 2020 году Григорий вернулся на малую родину. Тогда он был счастливым мужем и отцом. Всего у сибиряка двое детей: мальчик и девочка.
Но летом прошлого года сибиряк вновь принял решение подписать контракт.