Назван срок полного освобождения Курской области от ВСУ после Олешни

«Это один из главных опорников был. Было два анклава, где Олешня и где Горналь. Там высоты. Остался Горнальский монастырь. Сейчас вышли на госграницу. Уже сейчас реально мы находимся в Сумской области. Мы идем на Юнаковку и, в принципе, создаем санитарную зону», — объяснил он.