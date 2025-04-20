Назван срок полного освобождения Курской области от ВСУ после Олешни

Курская область будет полностью освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ) через день-два. В беседе с aif.ru эксперты рассказали, какое значение имеет для РФ взятие Олешни и сколько еще населённых пунктов остается освободить.
ВСУ сделали Олешню одним из главных опорников.
Освободив Олешню, российские войска лишили ВСУ одного из главных опорников, отметил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это один из главных опорников был. Было два анклава, где Олешня и где Горналь. Там высоты. Остался Горнальский монастырь. Сейчас вышли на госграницу. Уже сейчас реально мы находимся в Сумской области. Мы идем на Юнаковку и, в принципе, создаем санитарную зону», — объяснил он.
Осталось освободить Горналь.
Точку в курской операции ВСУ поставит освобождение села Горналь, в котором находится ставший знаменитым мужской монастырь.
«Горналь осталось», — заявил военный блогер Юрий Подоляка, отвечая на вопрос aif.ru о том, какие населенные пункты осталось освободить в Курской области.
Об этом же aif.ru рассказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.
«Ситуация складывается следующим образом. Осталось освободить один пункт — Горналь, где находится известный на всю страну Горнальский мужской монастырь. Хочется верить, что в ближайшие дни завершится полное освобождение Курской области», — отметил он.
По словам источника в силовых структурах, российские военные продолжают зачистку Горнальского монастыря от оккупировавших его боевиков ВСУ.
«Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли порядка 260- 280 человек. Бои продолжаются, территория еще полностью не зачищена», — отметил собеседник издания.
Освобождение Курской области от ВСУ может завершиться на следующей неделе.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru выразил уверенность, что российские военные выбьют оставшихся боевиков ВСУ из Курской области в ближайшие дни.
«Остались Горналь и монастырь. Насколько известно, он уже, в принципе, освобожден. Я думаю, день-два, и враг будет окончательно изгнан из Курской земли», — подчеркнул военный эксперт.
В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул, что освобождение Олешни нанесло сильный удар по моральному духу оставшихся в регионе боевиков ВСУ и оказало положительное влияние на наших солдат.