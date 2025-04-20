В Омске пока неустановленные вандалы разнесли очередную остановку

Вандалы разгромили очередной стеклянный остановочный павильон. На этот раз — на остановке «Парк 30-летия ВЛКСМ». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Жесть Омска».
По сообщению очевидцев, остановочный павильон был разбит в пятницу вечером. Судя по фото, там не осталось ни одного целого стекла, все разбито вдребезги, осколками усыпана территория. Злоумышленников сейчас ищет полиция.
Напомним, это уже далеко не первый случай в Омске, когда вандалы громят стеклянные остановки. Мэр Омска Сергей Шелест в ответ на массовые акты вандализма пригрозил вернуть Омску бетонные остановочные павильоны — гораздо менее эстетичные, но зато надежные.