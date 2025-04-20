В Москве мужчину оштрафовали за высказывания о теракте в Крокусе

Суд в Москве оштрафовал мужчину за комментарии в Telegram о теракте в «Крокус сити холле». Обо этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Сообщается, что мужчина, кроме высказываний по поводу теракта в «Крокусе», враждебно высказывался о людях другой национальности. Комментарии и высказывания он размещал в чате одного из факультетов РУДН, а также писал в личные сообщения. Правоохранительные органы обратили на него внимание после коллективной жалобы студентов РУДН. Мужчина пытался оправдаться тем, что его аккаунт якобы был взломан.
Накануне молодого туляка оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В случае повторения инцидента ему грозит тюремный срок.
Также сообщалось, что в Запорожской области мужчину оштрафовали за жестокие высказывания в соцсетях.
Также сообщалось, что астраханца оштрафовали за экстремистские высказывания в интернете.