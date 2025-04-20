В Москве мужчину оштрафовали за высказывания о теракте в Крокусе

Сообщается, что мужчина, кроме высказываний по поводу теракта в «Крокусе», враждебно высказывался о людях другой национальности. Комментарии и высказывания он размещал в чате одного из факультетов РУДН, а также писал в личные сообщения. Правоохранительные органы обратили на него внимание после коллективной жалобы студентов РУДН. Мужчина пытался оправдаться тем, что его аккаунт якобы был взломан.