Губерниев назвал условие допуска российский спортсменов на Олимпиаду

Губерниев сообщил, что пока точно неизвестно, вернутся ли спортсмены из РФ на международные Олимпиады.
Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане только при условии урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Они оставляют для себя пространство для маневра на тот случай, если случится то, о чем говорит весь мир. Это и есть условие допуска. И вот тогда теория станет практикой, а пока это все бла-бла-бла», — заявил Дмитрий Губерниев в беседе с порталом «Всепроспорт».
По словам комментатора, пока речи о реальном возвращении российских спортсменов на Олимпиаду не идет, так как обсуждается лишь теоретическая возможность допуска при определенных условиях. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что теоретически российским спортсменам могут быть выданы специальные приглашения (wild card) в случае, если сроки отбора на Олимпийские игры будут пропущены.