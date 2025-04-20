Губерниев назвал условие допуска российский спортсменов на Олимпиаду

«Они оставляют для себя пространство для маневра на тот случай, если случится то, о чем говорит весь мир. Это и есть условие допуска. И вот тогда теория станет практикой, а пока это все бла-бла-бла», — заявил Дмитрий Губерниев в беседе с порталом «Всепроспорт».