В Башкирии воздух прогреется до +25 градусов

Стал известен прогноз погоды на начало рабочей недели в Башкирии. По словам синоптиков, апрельская жара задержится еще, как минимум, на три дня.
Так, сегодня, 20 апреля, днём в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западного и западного направлений будет умеренным, усиливаясь днём до сильных порывов. Днем температура воздуха прогреется до +20…+25°С.
В понедельник, 21 апреля, сохранится вероятность кратковременных дождей в некоторых районах. Ветер юго-западного направления останется умеренным с дневными порывами. Столбики термометров ночью покажут +7…+12°С, днём воздух прогреется до +19…+24°С.
На следующий день, 22 апреля, ожидается преимущественно сухая погода без существенных осадков. Юго-западный ветер умеренной силы местами будет усиливаться днём. Температурный режим сохранится в пределах +8…+13°С ночью и +20…+25°С в дневные часы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.