Пасха: суть и традиции праздника

День высчитывается по одинаковым правилам, есть предшествующий празднику Великий пост, богослужения и обмен крашеными яйцами. Однако староверы некоторых общин считают выпекание куличей «еврейской традицией» и не готовят их. По-другому они относятся и к работе во время Страстной недели: для них Пасхальная неделя — время радости и молитвы, в то время как у православных принято оставлять работу только в канун праздника.