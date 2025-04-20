Раскрыта новая схема мошенников по облапошиванию россиян: теперь они признаются в обмане

Министерство внутренних дел Российской Федерации предупреждает о новой мошеннической схеме. В ней злоумышленники, выдавая себя за представителей различных организаций, признаются в обмане для получения доступа к средствам граждан.