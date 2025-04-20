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Раскрыта новая схема мошенников по облапошиванию россиян: теперь они признаются в обмане

Министерство внутренних дел Российской Федерации предупреждает о новой мошеннической схеме. В ней злоумышленники, выдавая себя за представителей различных организаций, признаются в обмане для получения доступа к средствам граждан.
Источник: Life.ru

Первоначально мошенник, представляясь сотрудником сотового оператора, сообщает о завершении действия договора и просит код из SMS. Далее, после получения кода, он признаётся в обмане.

Затем жертве поступают звонки от подставных сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга и портала «Госуслуги» с предложением перевести деньги на «безопасный счет» для поимки неких мошенников, якобы связанных с банковскими сотрудниками, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что студенты лингвистических вузов вовлечены в схемы «брачного мошенничества». Регистрируясь на сайтах знакомств под видом иностранок, они выманивают деньги у россиян под предлогом приезда для создания семьи. После получения денег связь резко обрывается.