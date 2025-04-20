Дружинина назвала военный фильм, который ни в коем случае нельзя переснимать

«“Летят журавли” переснимать не надо, ни в коем случае. “Балладу о солдате” нельзя переснимать никогда», — поделилась Светлана Дружинина в беседе с ТАСС. При этом Дружинина подчеркнула, что вопрос о пересъемке фильмов всегда индивидуален и зависит от особенностей картины и подхода режиссера. По словам народной артистки, переснимать допустимо многие произведения, а преимущественно — музыкальные картины.