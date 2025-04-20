Премьер-министр Башкирии отметил объединяющую силу Пасхи.

По его словам, в России Пасха во все времена была любимым и ожидаемым праздником, а до революции — еще и нерабочим днем. В СССР Пасху официально не отмечали, но народную традицию было не изжить, и люди все равно собирались, чтобы поздравить друг друга. Так же отмечали в Башкирии и исламские праздники. Примечательно, что в годы войны Пасха была возвращена людям. Это произошло в 1942-м, когда над Родиной нависла наибольшая опасность. Советское руководство разрешило проводить пасхальные богослужения в армии, что, как полагает премьер-министр республики, сыграло свою роль в последующем переломе хода военных действий.