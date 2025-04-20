Премьер-министр Башкирии отметил объединяющую силу Пасхи.

Пасха — главный христианский праздник, который пробуждает в каждом веру в чудо, доброту и любовь. Как отметил в соцсетях премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, в Башкортостане всегда отмечают значимые религиозные даты вместе, несмотря на разную национальную и конфессиональную идентичность.
«В этот раз, уверен, будет так же. Ведь главное — это ценности и добрые дела, которые несут такие праздники. А они у любого народа одинаковые. Поэтому Пасха и объединяет всех, хотя, конечно, каждый находит в ней что-то свое. Для детишек — это сладкий кулич, для верующих — окончание Великого поста, но абсолютно для всех — это символ победы добра над злом, жизни над смертью. Ведь Воскресение Христово как раз символизирует возрождение», — отметил Андрей Назанов.
По его словам, в России Пасха во все времена была любимым и ожидаемым праздником, а до революции — еще и нерабочим днем. В СССР Пасху официально не отмечали, но народную традицию было не изжить, и люди все равно собирались, чтобы поздравить друг друга. Так же отмечали в Башкирии и исламские праздники. Примечательно, что в годы войны Пасха была возвращена людям. Это произошло в 1942-м, когда над Родиной нависла наибольшая опасность. Советское руководство разрешило проводить пасхальные богослужения в армии, что, как полагает премьер-министр республики, сыграло свою роль в последующем переломе хода военных действий.
«Любопытно, что в мае 1945-го Пасха пришлась на 6 число и совпала с Днем Георгия Победоносца. Весьма символично, что святой Георгий Победоносец изображен и на Государственном Гербе России, — добавил Андрей Назаров. — Как и многим православным людям, мне вера помогает идти вперед, преодолевать данные судьбой и богом испытания, учиться любить и прощать. Друзья, благодарю всех за поздравления с Пасхой для меня и моих близких. Очень важно чувствовать нашу духовную и нравственную общность, единство наших традиционных ценностей. Желаю и вам любви, добра и счастья. Берегите себя и своих близких! С праздником! Христос воскресе!».