Священник предостерег от «неправильной традиции» на Пасху

Священнослужитель объяснил, что в советское время посещение кладбищ на Пасху стало распространенной практикой по весьма понятной причине. Из-за закрытия церквей православные верующие были лишены возможности свободно собираться в храмах для празднования Пасхи. Кладбища же оставались единственными местами, где люди могли без опасений встретиться, поздравить друг друга с праздником, а иногда даже совершить молитву или провести короткое богослужение. Со временем эта вынужденная мера превратилась в традицию, которая не соответствует канонам православия, отметил отец Максим.