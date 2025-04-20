«Если случится то, о чём говорит весь мир»: Губерниев назвал условие допуска спортсменов РФ к ОИ

«Они (международные федерации. — Прим. Life.ru) оставляют для себя пространство для маневра на тот случай, если случится то, о чём говорит весь мир. Это и есть условие допуска. И вот тогда теория станет практикой, а пока это всё бла-бла-бла», — сказал комментатор.